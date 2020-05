Regno Unito: possibile obbligo test coronavirus prima di prendere un volo aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un test per il coronavirus che mostra i risultati in 20 minuti potrebbe diventare obbligatorio per i cittadini del Regno Unito che intendono prendere un volo aereo quest'estate, secondo piani discussi dal governo. Lo riporta il quotidiano britannico "The Telegraph". Una commissione di scienziati, ministri, funzionari ed esponenti del settore dei trasporti aerei sta considerando l'opzione di introdurre test per il coronavirus prima dei viaggi. Questa misura potrebbe eliminare l'obbligo di quarantena di due settimane, e di conseguenza facilitare le vacanze estive e gli spostamenti. La commissione sta anche lavorando sulla possibilità di creare "corridoi di viaggio" che colleghino il Regno Unito a destinazioni a basso rischio. L'obbligo di quarantena di due settimane per tutti coloro che entrano nel Regno Unito entrerà in vigore dall'8 di giugno. Questa regola verrà riconsiderata il 29 di giugno, data in cui, secondo alcuni ministri, si potrebbero iniziare ad aprire i "corridoi di viaggio". Il ministro della Sanità Matt Hancock si è dichiarato "un pochino più ottimista" riguardo alla possibilità di viaggiare all'estero durante l'estate. Un'altra opzione considerata è quella di condurre controlli per il coronavirus direttamente negli aeroporti, ma gli esponenti del settore sono preoccupati per i potenziali ritardi sui voli aerei che questa misura potrebbe causare. (Rel)