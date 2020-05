Yemen: ministro Al Eryani, la partizione è un vecchio progetto dell’Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Informazioni del governo yemenita, Muammar al Eryani, ha spiegato che "il piano di divisione dello Yemen è un vecchio progetto dell'Iran, che in passato ha sostenuto i gruppi secessionisti e in particolare il Movimento della gioventù credente di Saada”. Al Eryani ha detto su Twitter che "il piano si è palesato con il colpo di Stato della milizia Houthi e la sua gestione politica, economica e militare della guerra per più di cinque anni, durante i quali ha cercato di stabilire la separazione del Paese come un fatto compiuto nella vita degli yemeniti". Citato dall’emittente televisiva di proprietà saudita “Al Arabiya”, il ministro ha aggiunto: "Il regime di Teheran si rende conto dell'impossibilità di imporre il controllo delle sue milizie Houthi sull'intero territorio yemenita, quindi ha fatto ricorso alla spinta delle sue milizie per intensificare militarmente la sua azione nel nord, sostenendo e alimentando il caos nel sud, con l'obiettivo di minare la presenza dello Stato e del governo legittimo e i suoi sforzi per normalizzare la situazione e liberare la capitale". Il politico yemenita ritiene che "il piano iraniano di spartizione dello Yemen aspira a installare gli Houthi nel nord e un sistema amichevole che non rifiuta l'idea di convivenza con gli Houthi nel sud: un progetto che cadrà di fronte alla consapevolezza del nostro popolo e al sostegno dei suoi fratelli e amici, in particolare il Regno dell'Arabia Saudita". (Res)