Germania: sondaggio, Cdu-Csu si conferma prima forza al 39 per cento

- Coalizione democristiana-conservatrice formata al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e l’Unione cristiano-sociale (Csu), l'Unione si conferma prima forza in Germania attestandosi al 39 per cento dei consensi, recuperando un punto rispetto alla scorsa settimana. È quanto si apprende da un sondaggio condotto dall'emittente televisiva “Zdf”. In seconda posizione si collocano i Verdi, che guadagnano un punto e raggiungono il 19 per cento. Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) è terzo, invariato al 15 per cento. Formazione di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti, Alternativa per la Germania (AfD) continua a perdere consensi, cedendo un punto per toccare il 9 per cento. Chiudono la classifica La Sinistra e il Partito liberaldemocratico, rispettivamente invariata all'8 per cento e in calo di un punto al 4 per cento. Gli altri partiti raggiungono complessivamente il 6 per cento. (Geb)