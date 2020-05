Auto: Francia, Renault conferma il taglio di 15 mila posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renault ha confermato con un comunicato il taglio di 15 mila posti di lavoro in tutto il mondo, l'equivalente dell'8 per cento dei suoi effettivi. Solamente in Francia la riduzione sarà di 4.600 posti su un totale di 48 mila. Il piano di ristrutturazione dell'azienda prevede un risparmio di 2 miliardi di euro su tre anni con "misure di riconversione, di mobilità interna e di partenze volontarie. "In un contesto fatto di incertezza e di complessità, questo progetto è vitale per garantire una performance solida e duratura", afferma nel comunicato Clotilde Delbos, amministratore delegato ad interim. Il gruppo non ha previsto di chiudere stabilimenti, ma ci saranno delle riorganizzazioni. I due siti di Douai e Maubege, nel nord della Francia, serviranno da base per la creazione di un polo di eccellenza nel segmento delle auto elettriche e utilitarie. La fabbrica di Flin, a ovest di Parigi, diventerà polo di economia circolare, dove saranno trasferite e attività degli stabilimenti di Choisy-le-Roi, situati a sud est della capitale. Il gruppo nella nota ha annunciato "la sospensione dei progetti di aumento delle capacità previsti in Marocco e in Romania". La dirigenza sta poi studiano "l'adattamento delle capacità di produzione in Russia e la razionalizzazione della fabbricazione delle scatole del cambio nel mondo". Queste misure dovrebbero portare a un risparmio di 2,15 miliardi di euro. (Frp)