Coronavirus: Mascherine tricolori, quinto sabato di protesta, 30 maggio in piazza in tutta Italia

- Non si ferma la protesta delle Mascherine Tricolori. Per il quinto sabato consecutivo scenderanno in piazza in tutta Italia per manifestare contro il governo Conte, le restrizioni alla libertà giustificate con l’emergenza sanitaria e le misure insufficienti messe in campo per far fronte a una crisi economica e sociale senza precedenti. "Sabato si terrà il V atto della nostra protesta - hanno spiegato le Mascherine - dalle regioni del Nord, passando per il centro Italia, il Sud e le isole, migliaia di italiani manifesteranno ancora una volta, per ribadire che questo governo deve andare a casa e che la parola deve tornare al popolo”. A Roma l’appuntamento è per le ore 11 in piazza Montecitorio, proprio sotto al Parlamento e ai palazzi del potere, "per far arrivare il messaggio a Giuseppe Conte in modo ancora più diretto". "Passano i giorni, le settimane, vediamo annunci e decreti ma la situazione non cambia - hanno sottolineato gli attivisti - dopo tre mesi dall’inizio del lockdown ci sono ancora milioni di italiani che non hanno avuto un aiuto, un sostegno. Ci sono lavoratori ridotti alla fame che aspettano la cassa integrazione, commercianti che non ce la fanno a riaprire, centinaia di migliaia di nuovi disoccupati, lavoratori autonomi ancora in attesa dei bonus. E poi vediamo un governo che annuncia la ripartenza del campionato ma non la riapertura delle scuole, lasciando milioni di studenti e di famiglie nell’incertezza, mentre nel resto d’Europa tutti si sono già organizzati per ripartire". (segue) (Ren)