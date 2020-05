Regno Unito: sondaggio Make Uk, 45 per cento aziende prevede licenziamenti nei prossimi sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sondaggio dell'organizzazione di rappresentanza del settore manifatturiero Make Uk ha rilevato che il 45 per cento delle aziende del Regno Unito sta considerando il licenziamento di parte del personale nei prossimi sei mesi. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". Il sondaggio mostra anche che il 25 per cento di queste aziende ha in programma di tagliare posti di lavoro. Solo il 30 per cento delle aziende ritiene di poter emergere dalla crisi di coronavirus con la totalità del proprio personale. Se le percentuali si traducono in numeri, questo significa che il settore manifatturiero del Regno Unito vedrà decine di migliaia di licenziamenti. Le aziende maggiormente colpite dalla crisi prevedono di tagliare più della metà dei propri posti di lavoro. Un altro 30 per cento delle aziende ritiene che dovrà rinunciare a un quarto del proprio personale nei prossimi sei mesi. (Rel)