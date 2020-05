Decreto Scuola: Garavini (Iv), un bel risultato sul via all'edilizia scolastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è ottenuto un bel risultato sul decreto Scuola sboccando una miriade di cantieri per la ristrutturazione dei complessi scolastici: lo dichiara la senatrice Laura Garavini, presidente commissione Difesa e vicepresidente vicaria gruppo Italia Viva-Psi. Un risultato importante "non solo per noi di Italia Viva, che ci battiamo da settimane per conseguirlo. Ma per tutti coloro che hanno a cuore il bene delle nostre studentesse e studenti. Perché grazie all'approvazione del nostro emendamento, a breve sarà possibile sbloccare, senza burocrazia, una miriade di cantieri per la ristrutturazione delle scuole, così da approfittare di queste settimane di chiusura per mettere a nuovo le aule e consentire ai nostri ragazzi di riprendere la scuola in sicurezza. È una grande soddisfazione. Perché si generano posti di lavoro e si rendono le aule più accoglienti e più sicure", si legge in una nota. "Nel decreto scuola è stato inoltre approvato un mio ordine del giorno col quale sprono il Governo a risolvere l‘annosa questione dei ritardi dell’inizio dell’anno scolastico. L’invito al governo è di mettere in atto ogni possibile intervento capace di garantire l’avvio puntuale dei corsi. E tra le diverse misure ipotizzo un intervento puntuale: consentire la destinazione all‘estero anche di quel personale scolastico (nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055) che aveva già svolto il servizio all'estero con un mandato temporale di quattro anni. Personale al quale, attualmente, la possibilità è preclusa", aggiunge la senatrice di Iv. (segue) (Com)