Decreto Scuola: Garavini (Iv), un bel risultato sul via all'edilizia scolastica (2)

- "Le graduatorie scolastiche del bando del 2019 dei docenti abilitati per i corsi all'estero, per diversi paesi, si sono esaurite in breve tempo. Motivo per cui già nell'anno scolastico in corso si sono riscontrati forti ritardi nell'invio degli insegnanti. Anche l'inizio del prossimo anno scolastico - prosegue Garavini - rischia di presentare ritardi analoghi, se non peggiori, alla luce dei problemi arrecati dalla pandemia covid-19. Da qui il mio tentativo di tutelare il diritto allo studio di tanti studenti, alle prese con i ritardi dell’inizio dei corsi di italiano". Infine la senatrice di Iv sottolinea come "le scuole italiane all'estero svolgono un inestimabile ruolo di promozione culturale e di mantenimento del legame degli italiani nel mondo con il Paese di origine. Anche per questo, è ancora più importante assicurare che i nostri corsi all’estero si svolgano in maniera regolare, iniziando senza slittamenti e con l’organico al completo. Purtroppo, invece, ogni anno si registrano problematiche nelle assegnazioni, con il conseguente ritardo nell'avvio dell’attività didattica. Ritardi dovuti spesso al fatto che le graduatorie per i corsi all'estero si esauriscono. E si rende quindi necessario individuare ulteriore personale docente, altrettanto qualificato che consenta di non penalizzare il diritto all'istruzione degli studenti", conclude. (Com)