Milano: La Russa (Aci Milano), enti locali non sprechino occasione per migliorare mobilità (2)

- A disposizione vi sono complessivamente 3 miliardi nel triennio 2020/2022. Una prima tranche di finanziamenti di 400 milioni di euro, sono destinati a Città Metropolitana, Province (più di 11 milioni per Città Metropolitana, più di 3 milioni per la Provincia di Monza Brianza, circa 2 milioni per la Provincia di Lodi) e ai circa 1.500 Comuni lombardi (348,6 milioni), assegnati sulla base della popolazione: da 100.000 euro per i Comuni da 0 a 3000 abitanti fino ai 4 milioni di euro per i comuni con oltre 250.000 abitanti. "Come AC Milano studiamo costantemente con la nostra Commissione Mobilità lo stato delle nostre strade (si sta concludendo una indagine sullo stato della segnaletica stradale in tutti i comuni), e non vogliamo trovarci di fronte uno scenario con progetti poco validi o, addirittura, privo di progetti. Considerata l'importanza della iniziativa regionale – conclude il presidente La Russa - e tenuto conto dei tempi previsti dalle procedure per l'utilizzo dei finanziamenti, AC Milano si rende disponibile a organizzare un incontro in WebConference, aperto a tecnici ed operatori degli enti territoriali interessati e ai giornalisti che trattano le problematiche della mobilità". (Com)