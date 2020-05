Coronavirus: Marocco, 42 nuovi casi confermati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 42 i nuovi casi di contagio da coronavirus che sono stati confermati in Marocco nelle ultime 24 ore, portando a 7.643 il numero totale dei contagi. Lo ha annunciato ieri sera il ministero della Salute di Rabat. Di questi 42 contagi 22 casi sono stati identificati nella regione di Tangeri-Tetouan-Al-Hoceima, 14 casi a Casablanca-Settat, tre a Fes-Meknes e due a Rabat-Salé-Kenitra, ha dichiarato Mouad Mrabet, direttore del Centro nazionale per le operazioni di emergenza presso il ministero della Salute, in una dichiarazione ripresa dall’agenzia di stampa ufficiale “Map”. (Map)