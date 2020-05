Mali: comandante contingente tedesco Eutm mette in guardia da fronte nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate del Mali sono “sulla buona strada” grazie a Eutm Mali, la missione dell'Ue per la stabilizzazione del paese africano operativa dal 2013 che prevede anche compiti di consulenza e addestramento, “ma non sono ancora pronte per quello che accadrà loro nel nord”. Il Mali settentrionale è infatti “controllato da gruppi terroristici, i cui miliziani hanno già combattuto in Libia, Siria o Afghanistan”. È quanto afferma il tenete colonnello Florian Schleiffer, comandante del contingente tedesco di Eutm Mali con base a Koulikoro, nel sud-ovest del paese. Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il tenente colonnello Schleiffer aggiunge che i gruppi terroristici nel nord del Mali sono “superiori” alle Forze armate del paese grazie alla loro maggiore esperienza di combattimento. Il 6 maggio scorso, il governo federale ha approvato l'ampliamento del contributo tedesco a Eutm Mali. Il mandato delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) nel quadro dell'operazione verrà esteso a Mauritania, Niger, Burkina Faso e Ciad. In tal modo, la Bundeswehr contribuirà alla stabilizzazione e sicurezza di tutti i paesi del G5 Sahel, la forza regionale contro il terrorismo. Il mandato della Bundeswehr cambia da compiti di addestramento in missione di monitoraggio. L'obiettivo è “una maggiore solidità” del G5 Sahel. Tuttavia, ai militari tedeschi non dovrebbe essere permesso di prendere parte alle operazioni di combattimento della forza africana. La Bundeswehr dovrà, invece, “raggiungere la capacità operativa” delle Forze armate nazionali del G5 Sahel, mediante consulenza e addestramento, compresa la formazione pre-dispiegamento, e attraverso “attività di scorta senza poteri esecutivi a livello tattico”. (segue) (Geb)