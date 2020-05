Mali: comandante contingente tedesco Eutm mette in guardia da fronte nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari tedeschi svolgeranno i nuovi compiti “in luoghi sicuri” nei paesi del Sahel, vale a dire in caserme e campi di addestramento, non durante le operazioni. La Bundeswehr trasferirà le sue attività di formazione dalla base di Koulikoro in una nuova posizione nel centro del Mali. Eutm dovrebbe, infatti, avvicinarsi alle aree operative delle Forze armate del paese. Con il cambiamento della base, la Bundeswher dovrebbe quindi gestire in modo più efficiente i compiti di consulenza e addestramento. Il limite superiore del personale tedesco inquadrato in Eutm Mali dovrà essere aumentato da 350 a 450 unità. I costi per il prossimo anno di attività, fino alla fine di maggio 2021, sono stimati a poco meno di 90 milioni di euro. Secondo il governo tedesco, la situazione in Mali è determinata da un lato dal “conflitto in corso causato da separatisti dei gruppi tuareg nel nord” e dal “crescente conflitto sociale ed etnico al centro” del paese. Entrambe i fattori sono determinati “principalmente” dalla questione dell'accesso alle risorse. La situazione in materia di sicurezza è aggravata da “attacchi di bande armate e attività terroristiche”, in un quadro in cui “le transizioni tra terrorismo, milizie e criminalità organizzata sono spesso fluide”. I gruppi jihadisti della regione hanno reso il Mali “un campo d'azione centrale nel Sahel”. (Geb)