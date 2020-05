Marocco: ministro Sanità Ait Taleb, l'efficacia della clorochina per Covid-19 può essere dimostrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità del Marocco, Khalid Ait Taleb, ha dichiarato ieri sera a Rabat che può essere dimostrata l'efficacia della clorochina nel trattamento anti Covid-19. Parlando alla commissione parlamentare per gli affari sociali presso la Camera dei rappresentanti, Taleb ha affermato che "il Marocco ha preso questa strada per via dell'efficacia di questo farmaco, che può essere dimostrata", sottolineando che "il Regno ha usato questo strumento non per caso o perché non c'erano alternative, ma perché ci sono studi clinici che hanno portato a risultati positivi". Il ministero - ha aggiunto l'esponente del governo - ha detto che sta lavorando a tre studi sull'uso della clorochina. L’idrossiclorochina è un farmaco antimalarico recentemente sospeso, come misura preventiva, nella cura del coronavirus da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (Mar)