Marocco: coronavirus nelle carceri, 110 funzionari e 340 detenuti contagiati

- Il coronavirus ha contagiato 110 funzionari e 340 detenuti, causando la morte di due prigionieri e un addetto nelle 14 carceri marocchine. Lo riferisce il quotidiano online "Le 360", specificando che il servizio penitenziario di Rabat ha avviato un'indagine per determinare le responsabilità. Due mesi dopo l'inizio dell'indagine, la direzione generale per l'amministrazione e il reinserimento carcerario del Marocco ha pubblicato la valutazione delle persone che erano state contagiate dal coronavirus, sia tra gli addetti che tra i detenuti. Un rapporto che ha comportato l'avvio di un'indagine giudiziaria interna per determinare le responsabilità. Le autorità hanno registrato dal 14 aprile ad oggi 340 detenuti risultati positivi, il 94 per cento dei quali è stato identificato nelle carceri di Ouarzazate e Tangeri. (Mar)