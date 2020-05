Kosovo: Corte costituzionale favorevole ad assegnazione incarico premier ad Avdullah Hoti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I partiti politici e tutte le istituzioni devono dimostrare maturità politica, rispetto e impegno per l'ordine, la legge e le istituzioni della Repubblica del Kosovo. Devono rispettare, accettare e attuare le decisioni dell'autorità finale che interpreta la Costituzione e il rispetto delle leggi”, ha proseguito il capo dello Stato nel suo post. “Il Kosovo è alla vigilia di molte sfide, ecco perché non dovremmo perdere tempo nella formazione di un nuovo governo con piena legittimità da parte del parlamento del Kosovo”, ha aggiunto Thaci. Sulla sentenza è intervenuta anche l’ambasciata degli Stati Uniti in Kosovo che ha invitato tutte le parti a rispettare le decisioni della Corte. Anche l'inviato presidenziale Usa per il dialogo Kosovo-Serbia, Richard Grenell, ha espresso il suo parere, ribadendo che “tutti devono rispettare la decisione della Corte”. (Alt)