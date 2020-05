India-Cina: confini, entrambe le parti dichiarano impegno a risolvere questioni pacificamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India è “pienamente impegnata con la parte cinese a risolvere pacificamente la questione” della tensione ai confini. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Anurag Srivastava, in una conferenza stampa tenuta ieri sera, rispondendo all’offerta di mediazione degli Stati Uniti. “L’India è impegnata per l’obiettivo del mantenimento della pace e della tranquillità nelle aree di frontiera con la Cina e le nostre forze armate si attengono scrupolosamente al consenso raggiunto dai nostri leader e alle indicazioni fornite. Al tempo stesso rimaniamo risoluti nella nostra determinazione a garantire la sovranità e la sicurezza nazionale”, ha proseguito Srivastava. “Le truppe indiane mantengono un approccio molto responsabile alla gestione delle frontiere e seguono rigorosamente le procedure stabilite in vari accordi e protocolli bilaterali con la Cina per risolvere qualsiasi questione che possa sorgere nelle aree di frontiera (…) Le parti hanno stabilito meccanismi sia a livello militare sia diplomatico per risolvere situazioni che possono sorgere nelle aree di frontiera pacificamente attraverso il dialogo e continuano a essere impegnate attraverso questi canali”, ha aggiunto, facendo riferimento ai cinque accordi sul mantenimento della pace ai confini firmati con la Cina a partire dal 1993. (segue) (Inn)