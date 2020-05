India-Cina: confini, entrambe le parti dichiarano impegno a risolvere questioni pacificamente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre secondo indiscrezioni della stampa indiana non ci sono stati contatti tra il primo ministro, Narendra Modi, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo l’offerta di mediazione di quest’ultimo. I due leader non si sono sentiti dopo il colloquio telefonico del 4 aprile, quando parlarono della pandemia di coronavirus e delle restrizioni alle esportazioni indiane di idrossiclorochina. Trump, invece, nell’incontro di ieri con i giornalisti alla Casa Bianca, ha detto di aver parlato con Modi e che il premier indiano “non è di buon umore per quello che sta succedendo con la Cina”. Trump ha detto anche che i due paesi “hanno un grande conflitto”, sottolineando che sono paesi con più di un miliardo di abitanti ciascuno e “grandi potenze militari”. “L’India non è contenta e probabilmente neanche la Cina è contenta”, ha dichiarato, ribadendo l’offerta di mediare. (segue) (Inn)