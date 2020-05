India-Cina: confini, entrambe le parti dichiarano impegno a risolvere questioni pacificamente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’aprile del 2018, durante il primo vertice informale, a Wuhan, tra il presidente della Cina, Xi Jinping, e il premier indiano, Narendra Modi, sono state concordate nuove linee guida per il “mantenimento della pace e della tranquillità” nelle aree di confine. In successivi incontri a livello di ministri della Difesa le parti hanno concordato di espandere l’impegno tra le forze armate relativo alla formazione, alle esercitazioni congiunte e ad altre interazioni professionali; di lavorare a un nuovo protocollo d’intesa bilaterale sugli scambi e la cooperazione in materia di difesa per sostituire il memorandum firmato nel 2006; di dare attuazione alle misure di rafforzamento della fiducia e di interazione a livello operativo per assicurare il mantenimento della pace, compresa l’operatività della linea diretta tra i servizi competenti delle rispettive forze armate. (segue) (Inn)