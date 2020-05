India-Cina: confini, entrambe le parti dichiarano impegno a risolvere questioni pacificamente (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione è rimasta abbastanza tranquilla fino al mese scorso. Nelle ultime settimane ci sono stati due episodi di contrapposizione. Tra il 5 e il 6 maggio truppe cinesi e indiane sono venute in contatto a Pangong Tso. Il portavoce dell’Aeronautica militare indiana, colonnello Aman Anand, ha minimizzato l’incidente, sottolineando che si è risolto in breve tempo e ricordando che ce ne sono stati altri in passato. Inoltre ha escluso violazioni dei rispettivi spazi aerei, anche se elicotteri cinesi si sono avvicinati al confine e c’erano caccia indiani in volo di routine. In base all’Accordo sul mantenimento della pace e della tranquillità lungo la linea effettiva di controllo (Lac) nella zona di confine India-Cina, del 1996, gli aerei da combattimento – caccia, bombardieri, da ricognizione, da addestramento, elicotteri armati e altri velivoli armati – non devono volare all’interno di dieci chilometri dalla linea. (segue) (Inn)