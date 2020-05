India-Cina: confini, entrambe le parti dichiarano impegno a risolvere questioni pacificamente (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo episodio risale, invece, al 9 maggio, localizzato nel nord del Sikkim, vicino al settore di Naku La, sulla valle di Muguthang, un passaggio a un’altitudine di oltre 5.000 metri, un’area non percorribile su strada ma raggiungibile solo in elicottero. Decine di militari indiani e cinesi, circa 150, sono stati coinvolti in un duro confronto, secondo i resoconti della stampa, basati su fonti militari, in cui sono stati scambiati “colpi”; si è parlato di combattimenti corpo a corpo e lanci di pietre. Quattro indiani e sette cinesi sono rimasti feriti. Il confronto è stato poi risolto sul posto con il dialogo. La stampa indiana ha riferito che l’Esercito ha ammesso che “si sono verificati comportamenti aggressivi e lievi ferite da entrambe le parti” e che “dopo un’interazione a livello locale” le truppe hanno risolto la questione “secondo i protocolli previsti”. (Inn)