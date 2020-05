Usa: violazione sanzioni, dipartimento Giustizia incrimina banca di Stato nordcoreana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha formalmente incriminato una banca di Stato della Corea del Nord, 28 cittadini nordcoreani e cinque cinesi, nell’ambito della più vasta offensiva giudiziaria sinora intrapresa dal dipartimento contro le violazioni delle sanzioni Usa a carico di Pyongyang. L’incriminazione è stata formalizzata ieri, 28 maggio. I procuratori Usa accusano la Banca per il commercio estero della Corea del Nord (Ftb) di aver cospirato con i soggetti indagati per processare tramite altri istituti di credito inconsapevoli “pagamenti illegali per almeno 2,5 miliardi di dollari, tramite 250 società prestanome”. L’Ftb è stata inserita nella lista nera del dipartimento di Giustizia Usa giù nel 2013; il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha fatto altrettanto nel 2017. L’incriminazione della banca si somma agli altri elementi di frizione che hanno causato lo stallo dei colloqui sulla denuclearizzazione tra Stati Uniti e Corea del Nord, nonostante il dialogo personale instaurato nel 2018 dal presidente Usa, Donald Trump, e dal leader nordcoreano Kim Jong-un. Il procuratore Usa Michael Sherwin ha dichiarato tramite una nota che Washington “ha segnalato la propria determinazione a minare la capacità della Corea del Nord di accedere illegalmente al sistema finanziario Usa, e a limitare la sua capacità di utilizzare i fondi generati da attività illegali per finanziare i propri programmi nucleare e balistico”. (Nys)