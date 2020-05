Vietnam: ministero Finanze propone taglio della tassazione sulle pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze del Vietnam ha proposto un taglio del 30 per cento della tassa sul reddito delle imprese quest’anno, da limitare alle aziende con un fatturato annuo inferiore a 50 miliardi di dong (2,1 milioni di dollari) e meno di 100 dipendenti. L’iniziativa dovrebbe aiutare le piccole e medie imprese del paese a fronteggiare le ricadute della pandemia di coronavirus. L’operazione comporterebbe minori entrate fiscali per 15.840 miliardi di dong, secondo le stime formulate dal ministero. Le pmi rappresentano oltre il 93 per cento delle 760mila attività produttive del Vietnam. Il ministro delle Finanze, Dinh Tien Dung, aveva già presentato all’inizio di questa settimana una proposta di esenzione fiscale per l’utilizzo del suolo agricolo tra il 2021 e il 2025. (segue) (Fim)