Usa: General Electric, liquidità in calo per il secondo trimestre

- General Electric prevede di bruciare più liquidità del previsto nel secondo trimestre 2020, dato che il conglomerato industriale lotta con la debolezza delle sue attività nel settore dell'aviazione a causa della crisi del coronavirus, secondo quanto dichiarato dall'amministratore delegato Larry Culp oggi. Lo riporta la stampa internazionale. Le azioni di Ge, che produce motori per aeromobili e centrali elettriche, sono calate a Wall Street del 3,6 per cento a 7,03 dollari dopo che Culp ha anche avvertito che il flusso di cassa gratuito della società per il 2020 sarà negativo. Il deflusso di liquidità gratuito del secondo trimestre di Ge dovrebbe essere compreso tra 3,5 e 4,5 miliardi di dollari, ha affermato Culp in una conferenza. La società ha tagliato migliaia di posti di lavoro nel tentativo di risparmiare denaro e il mese scorso ha annullato le sue previsioni per l'intero anno, citando l'incertezza causata dalla pandemia. Culp ha affermato che le installazioni di motori a reazione commerciali di Ge diminuiranno del 45 per cento circa nel secondo trimestre, con vendite di ricambi di aerei in calo del 60 per cento circa. La crisi del coronavirus, tuttavia, ha incrementato le vendite dei prodotti sanitari dell'azienda, con un aumento degli ordini del secondo trimestre superiore al 100 per cento, ha dichiarato Culp. (Nys)