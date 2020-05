Algeria: serrata prolungata di 15 giorni, riaprono quattro province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo algerino ha annunciato oggi il prolungamento di 15 giorni della serrata anti-coronavirus nella maggior parte del paese. Quattro province hanno invece visto una rimozione delle misure di contenimento, ovvero Saida (ovest), Illizi, Tamenraset e Tindouf (sud). L'Algeria ha registrato sette nuovi decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo gli ultimi dati forniti dal ministero della Salute, portando il bilancio delle vittime a 630. Per quanto riguarda i nuovi casi positivi, il paese ha visto una diminuzione per il secondo giorno consecutivo, con 140 contagi, mentre il totale dall'inizio della pandemia è di 8.997 casi. Infine sono in tutto 5.277 i pazienti guariti dalla Covid-19, di cui 148 nelle ultime 24 ore. (Ala)