- "Dobbiamo lavorare perché sia un'estate in sicurezza. Le regioni debbono dialogare, come stanno facendo, con il governo". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al "Tg2 Post". "Magari sarà un'estate un po' diversa per le regole ma sono convinto che potremo toglierci delle soddisfazioni", ha chiarito. (Rin)