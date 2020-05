© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripartenza del campionato di calcio è una buona notizia per Giorgia Meloni. "Fratelli d'Italia l'aveva chiesta per salvaguardare il lavoro di migliaia di lavoratori che vivono grazie all'industria calcio e per preservare una risorsa importante dell'economia italiana. Ora il governo dica quando pagherà la cig", ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni (Com)