Usa: Washington aderisce al gruppo sull’Ia del G7 per contenere la Cina

- Gli Stati Uniti hanno aderito alla commissione internazionale istituita dal Gruppo delle sette principali economie sviluppate del Globo (G7) per definire le linee guida etiche di sviluppo dell’intelligenza artificiale (Ia). L’amministrazione del presidente Donald Trump aveva inizialmente bocciato l’adesione degli Stati Uniti all’iniziativa, ma ha rivalutato il progetto come strumento teso a impedire che sia la Cina a dettare gli indirizzi di sviluppo di tale tecnologia. Il responsabile per la tecnologia della Casa Bianca, Michael Kratsios, ha dichiarato ieri, 28 maggio, che è importate stabilire “principi democratici condivisi” nello sviluppo delle Ia, per impedire a Pechino di “distorcere” tale tecnologia a danno delle libertà civili. “Le compagnie tecnologiche cinese stanno tentando di definire gli standard internazionali per il riconoscimento facciale e la sorveglianza presso le Nazioni Unite”, ha avvertito Kratsios. (segue) (Nys)