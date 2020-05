Alba: Comune, sondaggio tra le famiglie per organizzare Estate ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Alba e il Consorzio socio assistenziale Alba-Langhe-Roero hanno lanciato oggi un sondaggio per le famiglie finalizzato a raccogliere informazioni (anonime) sulle esigenze dei nuclei familiari per l’estate 2020. L'obiettivo è individuare le soluzioni più adatte per organizzare nel più breve tempo possibile le attività estive per i minori. Il sondaggio è compilabile fino a venerdì 5 giugno 2020, sui siti web del Comune di Alba e del Consorzio Socio Assistenziale, cliccando sul seguente link: https://forms.gle/N6QsXWjfEPMT9vN69. Le domande vertono sulla situazione lavorativa del nucleo famigliare, sul numero e sull’età dei minori potenzialmente interessati a partecipare alle attività estive, i mesi di interesse e la copertura giornaliera (mattino, pomeriggio o giornata intera). "In questa situazione di emergenza Covid-19 – spiega l’assessore ai Servizi sociali Elisa Boschiazzo – a soffrire di più sono stati i nostri bambini e ragazzi. Per questo l’Amministrazione, insieme al Consorzio Socio Assistenziale, sta lavorando per attivare in tutta sicurezza le attività di “Estate Ragazzi”, nella nostra città. Com’è comprensibile a tutti, molte sono le difficoltà di questo momento. Per questo abbiamo lanciato questo sondaggio necessario per capire quanti bambini e ragazzi sono interessati all’iniziativa e scegliere gli spazi più idonei". (Rpi)