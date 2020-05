Ue: Berlusconi (FI), su Recovery fund decisione lungimirante e solidale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 172 miliardi per l'Italia previsti nel piano di sostegno agli stati membri da parte della Commissione Ue "sono un passo molto importante, vanno nella direzione che avevamo chiesto dal principio e per la quale ho lavorato molto in queste settimane nel Partito popolare europeo". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo nel corso della trasmissione “Dritto e Rovescio”, in onda questa sera su Rete4. L’Italia, ha ricordato, "è il paese in Europa che riceverà più aiuti in assoluto, sia sotto forma di prestiti, 91 miliardi, che di contributi a fondo perduto, 82 miliardi. È una decisione lungimirante, assunta da un’Europa che questa volta si sta dimostrando davvero solidale". (Rin)