Calcio: Sbrollini (Iv), soddisfazione per decisione Spadafora, bene ripartenza serie A

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Apprendo con soddisfazione la decisione del ministro Vincenzo Spadafora di far ripartire la Serie A: una causa che Italia viva perorava da tempo". E' quanto afferma in una nota la senatrice di Italia viva Daniela Sbrollini, secondo cui "il calcio non è solo un gioco, è un settore che genera un indotto da 4.7 miliardi e che occupa centomila lavoratori". "E poi - ha aggiunto - ci sono milioni di tifosi che vogliono ricominciare ad emozionarsi. Finalmente il 13 giugno con la ripartenza della Coppa Italia e il 20 con il campionato potranno tornare a farlo". Per la senatrice "si può ripartire in sicurezza ed è giusto farlo, si può conciliare la ripresa con la tutela della salute, occorre solo responsabilità, dote che gli italiani hanno dimostrato di possedere in questi mesi difficili.” (Rin)