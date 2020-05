Usa: Zuckerberg, i social non sono gli arbitri della verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook prende le distanze da Twitter nel momento in cui presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sembra pronto ad andare allo scontro con i social network, accusati di parzialità contro i conservatori. L'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, ha criticato, infatti, la piattaforma rivale per aver corretto due tweet di Trump. "Credo fortemente che Facebook non debba essere l'arbitro della verità di tutto ciò che la gente dice online", ha detto in un'intervista con "Cnbc" oggi. "In generale le società private, specialmente le piattaforme, probabilmente non dovrebbero essere nella posizione di farlo". Trump sarebbe pronto a limitare l'immunità legale dei social. "Abbiamo una politica diversa rispetto a Twitter", ha detto Zuckerberg a "Fox News", l'emittente preferita di Trump, nelle anteprime di un'intervista trasmessa oggi. Facebook esonera i messaggi e gli annunci dai politici dal suo programma di verifica dei fatti, e ha rifiutato di limitare il targeting di annunci politici come alcune altre piattaforme. È stato fortemente criticato dai democratici per questo approccio. (Nys)