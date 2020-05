Usa: scontro Trump-Twitter, firmato ordine esecutivo che penalizza social media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo che potrebbe aprire le porte ai regolatori federali per punire Facebook, Google e Twitter per il modo in cui sorvegliano i contenuti online. La mossa di Trump è un'importante bordata contro la Silicon Valley, e ha rapidamente scatenato sia l'opposizione del Partito democratico che le minacce di un sfida legale. Lo riporta la "Washington Post". L'ordine di Trump potrebbe potenzialmente annullare le protezioni legali di vecchia data conosciute come Sezione 230, che impediscono ai giganti della tecnologia di essere ritenuti responsabili per il contenuto che consentono online e le loro decisioni di moderazione. La direttiva in particolare potrebbe aprire la porta alla Commissione Federale per le Comunicazioni per ripensare il campo di applicazione della legge, hanno detto le persone che hanno familiarità con il documento. Un cambiamento potrebbe avere drammatiche implicazioni in termini di libertà di parola e conseguenze ad ampio raggio per un'ampia fascia di aziende che dipendono dal fare affari su Internet. Trump ha descritto l'ordine come un tentativo di eliminare i pregiudizi politici da parte delle più grandi piattaforme di social media del Paese. La bufera è iniziata martedì 26 maggio, quando Twitter – la preferita tra le piattaforme media dell’inquilino della Casa Bianca – ha posto un “disclaimer” a corredo di un messaggio di Trump contro il voto per corrispondenza, rimandando ad articoli sul tema pubblicati da testate progressiste come la “Cnn” e il “Washington Post” e bollando quelle del presidente statunitense come “affermazioni senza fondamento”. (Nys)