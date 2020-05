Usa: Trump annuncia conferenza stampa sulla Cina per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che terrà una conferenza stampa sulla Cina domani, mentre la sua amministrazione sta esercitando pressioni su Pechino per il suo trattamento di Hong Kong. Oggi il segretario di Stato, Mike Pompeo, ha dichiarato al Congresso che la Cina ha minato l'autonomia di Hong Kong in modo così fondamentale che il centro finanziario asiatico non si qualifica più per il suo status speciale, ai sensi della legge degli Stati Uniti. Secondo la stampa internazionale, Trump potrebbe adottare una serie di misure punitive, tra cui l'imposizione di tariffe, la limitazione dei visti agli studenti cinesi negli Stati Uniti e altre sanzioni economiche. (Nys)