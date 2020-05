Coronavirus: Usa, annullata per la prima volta in 124 anni la Maratona di Boston

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 124a Maratona di Boston è stata annullata, a causa dell'epidemia di Covid-19. È la prima volta in 124 anni della manifestazione sportiva che succede, anche se si terranno alcuni eventi alternativi online. L'annuncio, riporta il sito "The Hill", arriva dalla Boston Athletic Association (Baa) che ha spiegato che la maratona di Boston "sarà integrata" da numerosi eventi virtuali durante la seconda settimana di settembre. A causa della pandemia la maratona era stata rinviata al 14 settembre ma, alla luce degli sviluppi, il sindaco Marty Walsh ha deciso che non sarebbe stato sicuro farla svolgere. La maratona contribuisce ogni anno all'economia di Boston con un indotto di oltre 200 milioni di dollari. Vi partecipano circa 30 mila persone. Intanto resta incerto il destino della maratona di New York. La corsa resta programmata per il primo novembre, ma gli organizzatori hanno già cancellato tutti gli eventi fino al 15 agosto. (Nys)