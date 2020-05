Ecco le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico per il rientro a scuola a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornare a scuola in presenza, ma anche e soprattutto in piena sicurezza. È questo l'obiettivo del governo e del ministero dell'Istruzione, che ha ricevuto oggi dal Comitato tecnico-scientifico istituito per l'emergenza Covid-19 il documento con le misure per il rientro a settembre. "Il governo è al lavoro per riportare tutti gli studenti in classe, e questo documento è la cornice in cui inserire il piano complessivo di riapertura: poche e semplici regole, soluzioni realizzabili che ci permetteranno di tornare tra i banchi in sicurezza", spiega il ministro Lucia Azzolina. A questo documento, ha aggiunto, si unirà quello del Comitato di esperti del ministero dell'Istruzione che offrirà “spunti che guardano alla ripresa di settembre, ma anche oltre: l'uscita da questa emergenza, come abbiamo sempre detto, deve diventare una straordinaria spinta per migliorare il sistema di istruzione e per promuovere l'innovazione didattica". Dal Comitato tecnico-scientifico, ha commentato il ministro della Salute Roberto Speranza, arriva “un contributo importante per riaprire le nostre scuole in sicurezza: a questo obiettivo il governo dedicherà ogni energia". Quello fatto per la scuola, ha aggiunto il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico Agostino Miozzo, è stato “un lavoro impegnativo, che ha l'obiettivo di conciliare il contenimento del rischio di contagio con il recupero della normale attività per studenti e lavoratori del mondo dell'istruzione”. Nelle prossime settimane, ha concluso, sarà importante mantenere “cautela e responsabilità nei comportamenti da parte di tutti per poter garantire il rientro nelle classi a settembre".Stando alla nota diramata dal Miur, il distanziamento fisico e le misure di igiene e prevenzione sono i cardini del documento. “Il distanziamento interpersonale di un metro, considerando lo spazio di movimento, andrà garantito nelle aule con una conseguente riorganizzazione della disposizione interna, ad esempio, dei banchi, ma anche nei laboratori, in aula magna, nei teatri scolastici”, si legge nel documento, in cui viene spiegato che la distanza aumenta a due metri per le attività svolte in palestra. Stando alla nota, il consumo del pasto a scuola va assolutamente preservato, ma sempre garantendo il distanziamento attraverso la gestione degli spazi, dei tempi di fruizione e, in forma residuale, anche attraverso l'eventuale fornitura del pasto in "lunch box" per il consumo in classe. Andranno limitati gli assembramenti nelle aree comuni, prosegue la nota, e saranno valorizzati gli spazi esterni per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie o per programmate attività didattiche. Sarà poi ridotta al minimo la presenza dei genitori nei locali della scuola, e, sempre per evitare il rischio assembramento, saranno privilegiati tutti i possibili accorgimenti organizzativi per differenziare l'ingresso e l'uscita delle studentesse e degli studenti, attraverso lo scaglionamento orario o rendendo disponibili tutte le vie di accesso dell'edificio scolastico.All'ingresso della scuola, prosegue la nota, non sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea, ma chiunque avrà una sintomatologia respiratoria o temperatura superiore ai 37,5 gradi dovrà restare a casa. Proprio con questi obiettivi ciascuna realtà scolastica procederà ad una mappatura e riorganizzazione dei propri spazi in rapporto al numero di alunni e alla consistenza del personale con l'obiettivo di garantire quanto più possibile la didattica in presenza, anche avvalendosi di spazi in più grazie a collaborazioni con i territori e gli enti locali. Prima della riapertura della scuola, scrive il ministero, sarà prevista una pulizia approfondita di tutti gli spazi su base quotidiana, e saranno resi disponibili dispenser con prodotti igienizzanti in più punti della scuola. Sarà poi necessario indossare la mascherina: gli alunni sopra i 6 anni dovranno portarla per tutto il periodo di permanenza nei locali scolastici, fatte salve le dovute eccezioni, ad esempio quando si fa attività fisica, durante il pasto o le interrogazioni, come già accadrà per gli esami di Stato del secondo ciclo. Non dovranno invece indossare la mascherina gli alunni della scuola dell’infanzia. (Rin)