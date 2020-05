Coronavirus: Camera commercio Roma, incontro su politiche economiche per sostenere la ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano proposto dall’Europa chiamato Recovery fund prevede 750 miliardi di cui 500 a fondo perduto. Per l’Italia sono previsti 82 miliardi di aiuti e 91 di crediti. Per il presidente Assonime Innocenzo Cipolletta "l’Europa questa volta si è presentata bene, con un progetto che va nella direzione giusta. I primi interventi dell’Europa sono stati anche essi importanti, perché la Bce ha di fatto assicurato che avrebbe assorbito tutti i titoli pubblici che sarebbero stati emessi in questo periodo, dal momento in cui tutti gli Stati sono stati costretti di spendere più di quanto incassano, pagando tutti i Paese lo stesso tasso di interesse. Tra i provvedimenti dell’Europa - ha ricordato Cipolletta - ci sono i finanziamenti alla cassa integrazione, il Mes che dovrebbe servire proprio a finanziare investimenti nel sistema sanitario a un tasso di interesse molto basso e con una capacità di restituzione dei soldi molto in là nel tempo e la Bei, la Banca europea per gli investimenti, perché fornisca fondi alle imprese. E alla fine il Recovery fund, un fondo per la ripresa: non si tratta di un regalo - ha sottolineato Cipolletta -, perché sono soldi che l’Unione europea prende sul mercato con delle garanzie, fornite dagli Stati. Quindi, ogni Paese, secondo i propri criteri di partecipazione, dovrà contribuire a restituirli in qualche modo. Questi soldi servono a progetti per migliorare il Paese dopo questo evento terribile: questa è la sfida dell’Italia e dell’Europa. Noi dobbiamo individuare quali sono i settori che questi soldi vanno spesi. L’Italia ha una quantità di esigenze strutturali importanti degli investimenti come: il digitale, la sanità e il sistema infrastrutturale che è carente". L'economista Cipolletta parla di una "specie di new deal che si apre per l’Europa, sul quale si misurerà la capacità progettuale dei Paesi e io spero che il governo italiano ci riesca". (segue) (Rer)