Fase 2: Conte, governo disponibile a venire incontro a richieste comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del video collegamento di oggi pomeriggio con i sindaci delle città metropolitane e Anci, il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, “ha garantito la piena disponibilità del governo a venire incontro alle richieste dei comuni”. È quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. Il presidente Conte ha assicurato la volontà e l’impegno da parte dell’esecutivo ad integrare il Fondo destinato ai comuni per l’espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alle perdite delle entrate locali connesse all’emergenza Covid-19. E’ stata, inoltre, fornita la disponibilità a valutare soluzioni tecniche per assicurare la opportuna flessibilità in ordine agli adempimenti di bilancio. "Non possiamo permettere che i comuni italiani vadano in dissesto” ha detto Conte, che ha anche riconosciuto il decisivo ruolo dei sindaci nell'attuazione di politiche in settori cruciali per la ripresa. “Se stiamo affrontando con dignità e con efficacia questa emergenza è perché il paese ha risposto in modo unito, coordinato e unitario a tutti i livelli, e questo è anche merito vostro” ha aggiunto il presidente Conte ai sindaci in video collegamento, sottolineando come “non ci sia mai stata una sottovalutazione sul grande ruolo che avete concretamente espletato e state espletando in questa emergenza”. (Rin)