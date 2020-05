Fase 2: Speranza, Italia ha risposto bene ma non sottovalutare virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo ancora lavorare per essere pronti" per una eventuale seconda ondata di contagi "perché guai a sottovalutare questo virus e pensare che la battaglia sia vinta. Ma l'Italia ha risposto in maniera significativa e la fotografia dei contagi oggi e molto migliore di alcune settimane fa". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al "Tg2 Post". "Basta poco per vanificare i sacrifici" e dunque "dobbiamo continuare sul percorso intrapreso con la cautela che non deve abbandonarci mai", ha aggiunto. (Rin)