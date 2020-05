Coronavirus: Usa, Trump potrebbe assumere di nuovo l'idrossiclorochina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donld Trump, si sente "perfetto" dopo l'assunzione di idrossiclorochina e potrebbe assumere di nuovo il farmaco se si sentisse esposto al coronavirus, ha detto oggi la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany. Lo riporta il sito "The Hill". "[Trump] si sente assolutamente bene dopo questo trattamento", ha detto ai giornalisti McEnany, che dice di aver parlato con Trump dell'argomento appena prima del briefing. Trump ha rivelato la scorsa settimana che stava prendendo il farmaco insieme allo zinco come misura preventiva per il Covid-19, nonostante i dubbi della comunità scientifica sulla sua efficacia e gli effetti collaterali. (Nys)