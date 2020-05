Usa: scontro Trump-Twitter, la piattaforma continua col "fact-checking"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter sta aggiungendo nuove etichette di "fact-checking" a centinaia di tweet, mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo per ridurre lo scudo legale che protegge le società di social media dalla responsabilità per il contenuto pubblicato sulle loro piattaforme. Lo riporta il "New York Times". Trump ha accusato la piattaforma social Twitter di soffocare le voci dei conservatori, all’indomani dell’avviso applicato ad alcuni dei suoi tweet con cui il colosso tech invita i lettori a verificare le sue affermazioni. Oggi Trump ha firmato un ordine esecutivo che potrebbe eliminare l'immunità legale per i social media contro eventuali cause per i contenuti delle loro piattaforme. Il presidente Usa ha annunciato che la sua amministrazione perseguirà una legislazione ad hoc sui social, in aggiunta al suo ordine esecutivo.(Nys)