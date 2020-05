Cile: coronavirus, nuovo record di decessi in un giorno e contagi in ascesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante locale dell'Organizzazione panamericana e mondiale per la salute (Ops-Oms), Fernando Leanes, ha affermato oggi che le misure di isolamento nel paese "non hanno funzionato". Leanes ha quindi affermato che a fronte del forte aumento della curva dei contagi registrato nelle ultime settimane "bisogna rafforzare al massimo le misure di isolamento individuali e collettive". "Il ministro della Salute, Jaime Manalich, ha ammesso da parte sua che "tutte le previsioni fatte dal governo a partire da gennaio riguardo la pandemia sono crollate una ad una come un castello di carte". "La realtà ha superato qualsiasi simulazione e oggi navighiamo in una specie di oscurità dove la realtà cambia giorno per giorno in termini di ricoveri, vittime, ventilatori disponibili", ha aggiunto. Unica nota positiva, ha detto Manalich, "è l'aumento della disponibilità di posti per pazienti critici grazie al contributo del settore privato". (Bua)