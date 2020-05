Fase 2: Berlusconi, 2 giugno no manifestazione piazza ma atti simbolici per evitare rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla mobilitazione indetta dal centrodestra per il 2 giungo "noi non vogliamo assolutamente fare una manifestazione di piazza che potrebbe essere pericolosa per il verificarsi di assembramenti e di contagi". Lo ha affermato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo nel corso della trasmissione “Dritto e Rovescio”, in onda questa sera, in prima serata, su Rete4. "Sento la responsabilità di evitare rischi e soprattutto - ha chiarito Berlusconi - quella di non dare cattivo esempio agli italiani che hanno già dovuto subire una rinuncia per il rinvio della tradizionale parata delle Forze armate, che pure è molto popolare". Per questo, ha aggiunto, "ho chiesto di strutturare la manifestazione in una serie di atti puramente simbolici, un semplice 'gesto' per farci sentire vicini ai tanti italiani che soffrono, che hanno perso il lavoro o che rischiano di perderlo, che non ricevono gli aiuti promessi, che si sforzano di riprendere le loro attività fra mille difficoltà". (Rin)