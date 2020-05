Giustizia: raggiunto accordo in maggioranza su sistema elettorale Csm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato raggiunto un accordo di massima in maggioranza sul nuovo sistema elettorale per il Csm che vedrà l’introduzione del doppio turno, prevedendo il ballottaggio. Secondo quanto si apprende, il testo è in fase di definizione. Questo l’esito del vertice di maggioranza continuato nel pomeriggio di oggi al ministero della Giustizia. La prossima settima si procederà con il confronto con le opposizioni e con gli addetti ai lavori. (Rin)