Giustizia: Berlusconi (FI), parte magistratura contro Salvini perchè potrebbe vincere

- La recente polemica che ha riguardato alcuni membri del Consiglio superiore della magistratura "è stata una ulteriore conferma della politicizzazione di una parte della magistratura che, negli ultimi trent’anni, da ordine dello stato è diventata un potere dello stato che ha addirittura sottomesso a sé gli altri poteri, il potere esecutivo e il potere legislativo, ed ha paralizzato la democrazia in Italia". Lo ha affermato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo nel corso della trasmissione “Dritto e Rovescio”, in onda questa sera su Rete4. "E’ successo a me nel '94 e nel 2011, e adesso ce l’hanno come sempre con me e anche con Salvini perché il centro destra potrebbe vincere le prossime elezioni", ha aggiunto. (Rin)