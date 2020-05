Lavoro: Catalfo, 24 mila lavoratori del turismo riceveranno indennità 600 euro nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi mi ero impegnata a risolvere una questione che riguarda alcuni lavoratori stagionali del turismo i quali, per un errore di comunicazione in Uniemens del codice del contratto, non avevano percepito l’indennità di 600 euro prevista dal decreto Cura Italia. Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, in un post su Facebook. “Insieme all’Inps ho trovato una prima soluzione per 24 mila di loro: l’Istituto sta provvedendo ai pagamenti, che questi lavoratori troveranno sui propri conti correnti nei prossimi giorni”, ha scritto. Grazie alle modifiche che ho apportato nel decreto Rilancio, ha aggiunto, 20 mila lavoratori beneficiari dell’assegno ordinario di invalidità riceveranno a breve il bonus previsto per i mesi di marzo e aprile. “Anche in questo caso, l’Inps ha già dato il via ai pagamenti: porterò avanti il mio impegno per tutelare i lavoratori nel delicato momento che il paese sta attraversando”, ha concluso. (Rin)