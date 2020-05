Decreto Scuola: Garavini (Iv), governo assume impegno per docenti all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo ottenuto un bel risultato sul decreto Scuola: non solo per noi di Italia viva che ci battiamo da settimane per conseguirlo, ma per tutti coloro che hanno a cuore il bene delle nostre studentesse e studenti. Così in una nota la senatrice di Italia viva Laura Garavini, presidente della commissione Difesa e vicepresidente vicaria del gruppo Iv-Psi. “Perché grazie all’approvazione del nostro emendamento, a breve sarà possibile sbloccare, senza burocrazia, una miriade di cantieri per la ristrutturazione delle scuole, così da approfittare di queste settimane di chiusura per mettere a nuovo le aule e consentire ai nostri ragazzi di riprendere la scuola in sicurezza”, ha detto, esprimendo “soddisfazione perché si generano posti di lavoro e si rendono le aule più accoglienti e più sicure”. Nel decreto scuola, ha aggiunto, è stato inoltre approvato “un mio ordine del giorno con cui sprono il governo a risolvere l‘annosa questione dei ritardi dell’inizio dell’anno scolastico, accelerando le assunzioni dei docenti, e adottando ogni possibile tutela sanitaria nella ripresa dei corsi di italiano all‘estero”. Ad oggi, ha continuato, le graduatorie scolastiche dei docenti abilitati per i corsi all’estero sono ormai esaurite, motivo per cui già nell‘anno scolastico in corso si sono riscontrati enormi ritardi nell‘invio di docenti all‘estero e anche l'avvio del prossimo anno rischia di presentare una situazione ancora peggiore, alla luce dei problemi arrecati dalla pandemia. (segue) (Com)