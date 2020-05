Usa: omicidio Minneapolis, per Pelosi è stata "un'esecuzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ha detto oggi che George Floyd, l'uomo afroamericano morto a seguito di un violento arresto nel Minnesota, è stato "assassinato". Lo riporta il sito "The Hill". "L'abbiamo visto in televisione - è stato assassinato in televisione", ha detto Pelosi ai giornalisti riuniti in Campidoglio. Pelosi ha anche suggerito che gli ufficiali dovrebbero essere ritenuti responsabili penalmente. "abbiamo visto un omicidio in televisione. E non si trattava di autodifesa". Apparendo all'emittente "Cnn", poco dopo, Pelosi è stata ancora più schietta, definendo la morte di Floyd "un'esecuzione". "L'abbiamo visto e non possiamo negarlo", ha detto Pelosi, aggiungendo che "bisogna fare giustizia." (Nys)