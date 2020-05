© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di domani a RomaROMA CAPITALELa sindaca di Roma Virginia Raggi presenta “#Scaricalincivile”, Roma Capitale contro "zozzoni" e reati ambientali. Saranno presenti: Roberto Di Palma, Consigliere di Roma Capitale, Valeria Allegro, delegata della Sindaca per il settore Rifiuti, Giancarlo Cori, funzionario responsabile Nucleo Ambiente e Decoro Polizia Locale.Campidoglio, sala della Protomoteca (ore 11)VARIELa Fit Cisl del Lazio lancia l’iniziativa “Tutti proteggono ognuno" e distribuisce questionari alla cittadinanza per sensibilizzare i consumatori alla scelta di aziende che seguono logiche green e socialmente sostenibili.Piazza del Popolo a Roma (ore 9-13)Manifestazione delle reti sociali romane per chiedere un reddito per tutti.Ministero dell’Economia, in via XX Settembre a Roma (ore 17:30)Mobilitazione indetta dal coordinamento nazionale Sanità dell’Unione Sindacale di Base.Ministero della Salute, piazza Castellani 10 a Roma (ore 10)Riapre al pubblico il Bioparco di Roma.Bioparco di Roma (ore 9:30-17)(Rer)