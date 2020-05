Ciampino: sindaco, da me apertura verso consiglieri in polemica ma non è stata capita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daniela Ballico, sindaco di Ciampino, oggi ha ritirato le deleghe agli assessori a termine di un periodo di turbolenze politiche interne e ha quindi azzerato la giunta. In un video messaggio diffuso su Youtube in serata Ballico spiega le motivazioni della sua decisione: "Oggi ho azzerato la giunta. Tutto nasce il 12 maggio quando mi consegnano una lettera che mi comunica della nascita di un nuovo gruppo consiliare, denominato 'Progetto comune', formato da 5 consiglieri, due eletti dalla lista Locomotiva che non esiste più e tre provenienti dal gruppo misto. Da lì ci sono state una serie di incontri e una serie aperture da parte del sindaco che evidentemente non sono state del tutto comprese. Giunti allo stallo oggi ho ritenuto che l'unico modo per ripartire più coesi di prima fosse ripartire da zero". Ballico si rivolge poi ai cittadini: "Vi prego di non dare ascolto a dietrologie o a quanto si scrive sui social, se avete dubbi chiedete direttamente a me, in tanti avete il mio numero. Voi siete la mia forza, abbiamo vissuto un anno intenso arrestato solo temporaneamente dall'emergenza Covid che però abbiamo saputo gestire al meglio tutti insieme, abbiamo avuto solo 40 contagi. Vi ringrazio per quanto avete fatto, siete stati rispettosi delle regole" e "spero che presto potremo tornare a vederci in qualche evento cittadino in piazza". (Rer)