Usa: economia in recessione del cinque per cento nel primo trimestre su base annuale

- L'economia statunitense si è ridotta a un ritmo ancora più rapido di quanto inizialmente stimato nei primi tre mesi di quest'anno, con gli economisti che continuano ad aspettarsi un risultato molto peggiore nel secondo trimestre 2020. Lo riporta il sito "Politico". Il dipartimento del Commercio Usa ha riferito giovedì che il prodotto interno lordo è sceso ad un tasso annuale del cinque per cento nel primo trimestre, un calo maggiore rispetto al calo del 4,8 per cento stimato per la prima volta un mese fa. È stato il più grande declino trimestrale in oltre un decennio, dal momento che un calo dell'8,4 per cento nel quarto trimestre del 2008, nel pieno della crisi finanziaria. La revisione al ribasso del pil del primo trimestre ha rispecchiato gli investimenti più deboli delle imprese nei loro inventari, parzialmente compensati da una spesa dei consumatori leggermente più forte. (Nys)